Dansscholen weer open, dus bij Elle Dansé in Ommen deden ze een vreugdedansje

Angelina Wolters (4) en Danae Posthumus (4) zijn de eersten die dit jaar de trap opgaan, naar de danszaal. De dansschoentjes zijn aan en dat is ook uniek in 2021. Sinds vorig jaar stonden die in de kast. De lampen gaan aan in verschillende kleuren, in de spiegels zien de kinderen zich bewegen met de gekleurde linten. Uitzinnig zijn ze. Wat hebben Otter en de leerlingen dit dansen in de zaal gemist.