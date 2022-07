De muziek gaat uit bij CSI Ommen, zodat Randy (29) rustig van de paarden kan genieten

Niet bumper aan bumper op nieuwe camper­plaats in Beerze

Camperplaats Vechtdal Hooglanders in Beerze is sinds een maand geopend, maar nu al weten veel rustzoekers deze plek met weids uitzicht te vinden. ,,Maar organiseer een contactmoment, camperaars vinden dat fijn”, is het advies.

20 juni