De Muziekfabriek opnieuw in Ommen

In de Muziekfabriek vormen de deelnemende kinderen samen een echt orkest. Professionele muziekcoaches begeleiden de kinderen om hun eigen muziektalent te ontdekken. De kinderen zullen zich in zes weken voorbereiden op een groots concert op vrijdag 23 maart in speelparadijs Octo4Kids.

Betaalbaar

Het project van de stichting Harmonie Fanfare Muziekonderwijs Ommen (HaFaMo) is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar, die geen enkele ervaring met muziek hoeven te hebben (dat mag natuurlijk wel).

,,Muziek maken is erg gezond voor kinderen. Het heeft positieve effecten tijdens de groei en ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle kinderen in Ommen de kans krijgen om een keer muziek te kunnen maken. De gemeente ondersteunt ons, waardoor de eigen bijdrage betaalbaar blijft. Het project is hierdoor voor iedereen toegankelijk. Voor 15 euro kun je al meedoen", zegt Cees Zoon van HaFaMO in zijn functie als directeur van de Muziekfabriek.

In de Muziekfabriek maken kinderen op een leuke manier kennis met het bespelen van een muziekinstrument in een orkest. Tijdens het project krijgen de kinderen een echt instrument in bruikleen waar ze thuis ook op kunnen spelen. Er worden alleen blaas- en slagwerkinstrumenten gebruikt. Het verenigingsgebouw van muziekvereniging SDG aan de Korenmolen biedt een mooi podium waarop de kinderen samen muziek gaan maken. Als een kind verder wil met muziek, kan het zich vervolgens aanmelden bij één van de Ommense muziekverenigingen die aangesloten zijn bij HaFaMO, De Bazuin, Crescendo, Kunst na Arbeid of SDG, of anderszins een muzikale carrière volgen.

Kennismaken

HaFaMo-voorzitter Gerri van Gerner: ,,Als moeder van jonge kinderen snap ik dat de stap naar muziekles best spannend kan zijn. De Muziekfabriek biedt de kans om zonder enige vorm van verplichting, kennis te maken met het samen musiceren in een orkest."