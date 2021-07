De vakantie is begonnen en dat is te merken: file om de camping in Ommen op te komen

Video Lewis (12) uit Beerzer­veld laat zijn hond vliegen en wint daar prijzen mee

4 juli Apryl vindt het heerlijk. De 6-jarige Australian Shepherd vliegt, om op zo’n anderhalve meter hoogte een frisbee uit de lucht te plukken. Haar baasje Lewis von Piekartz weet precies hoe hij de frisbee het beste kan gooien en laat zijn hond ook nog eens allerlei trucjes doen. Het is een ingespeeld team, en dat is niet vreemd. Want Lewis uit Beerzerveld is de beste 12-jarige dogfrisbeeër van Nederland.