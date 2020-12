De Vecht is een stukje langer, maar ervan genieten kan alleen op afstand

De Overijsselse Vecht is een stukje gegroeid. De nevengeul bij Junne en Stegeren is twee keer zo lang gemaakt en bereikt hiermee een lengte van niet minder dan 3,3 kilometer. Deze week konden de vele waterdieren hun teen in het nieuwe water steken.

Het wordt een natuurlijke habitat, al zie je dat natuurlijk nog niet. Maar over een paar jaar wuift hier het riet en paaien vissen in de rustige stukken op aangelegde grindbedden. Er komt een moerasgebiedje en een stroomdalgraslandje. Na het afronden van deze werkzaamheden kan de rivier gemakkelijker buiten zijn oevers treden bij hoog water.

Het nieuwe stuk Vecht zal gaan meanderen en er blijft altijd water in staan. Ook tijdens de hete en droge zomers. Daarvoor is een opstand bedienbare sluis geplaatst, die werkt op zonne-energie. En wanneer de droogte echt toeslaat, dan is er altijd nog een bypass die zorgt dat de vissen en andere waterdieren kunnen blijven migreren. ,,Kleine visjes gaan over de bodem stroomopwaarts en dat kan bij deze nieuwe geul. Hier is geen drempel”, noemt Stef Fortkamp, projectleider bij Waterschap Vechtstromen, als voordeel bij deze klus die valt onder project Ruimte voor de Vecht. Daarmee is voldaan aan de KRW-doelstellingen.

Hoge verwachtingen

Uiterlijk in 2027 moeten in heel Europa de wateren zowel chemisch als ecologisch op orde zijn. De nieuwe meander is niet toegankelijk voor watersporters en ander toerisme. Er zal ook geen wandel- of fietspad worden aangelegd en ook komt er geen parkeerplaats voor bijvoorbeeld vogelspotters. Het zal een rustgebied worden dat alleen vanaf de naastgelegen Spijkerweg te zien is. De natuurlijke verwachtingen zijn hoog. Een deel van het gebied is aangemerkt als Natura-2000 gebied.

De nieuwe meander slingert door het landschap en sluit zelfs aan bij een oude tak van de Vecht, die langs de doorgaande weg ligt. Niet minder dan 250.000 kuub zand is hier weggegraven en heeft een nieuwe plek gevonden. Onder andere bij de verbreding van de N34 tussen Coevorden en Holsloot.

Het verlengen van de nevengeul is onderdeel van het project Karshoek-Stegeren. Het is begin 2020 gestart. Fortkamp: ,,De natuur krijgt wat en de landbouw krijgt wat. De natte percelen langs de Vecht hebben we met een agrariër hier in Stegeren geruild met verderop gelegen drogere percelen. Dat was een mini-ruilverkaveling, zeg maar.”

Oude Vecht gedempt Wie vanaf Restaurant De Bootsman over de Stegerdijk richting Stegeren en Junne rijdt, moet het gezien hebben. Er zijn veel vrachtwagens nodig om 250.000 kuub zand te verplaatsen. Maar er komt een einde aan. Vanaf de kerstdagen is het weer een stuk rustiger, de grondtransporten zijn dan afgelopen. Niet alleen de nieuwe nevengeul is dan af, maar de verderop gelegen nieuwe Vecht is dan ook afgerond. Er is een totaal nieuw stuk Vecht gegraven, met een sierlijke boog. De oude Vecht ertussen zal beperkt worden gedempt. Alleen bij hoog water zal deze weer overstromen. In april 2021 zal in Stegeren alles klaar zijn en richt het Waterschap zijn pijlen op Baalder en Gramsbergen om nog meer ruimte voor de Vecht te realiseren.