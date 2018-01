De Veste bouwt meer huurwoningen in Ommen

De Veste gaat tussen de 30 en 35 sociale huurwoningen bouwen in 2018. Dat heeft de woningcorporatie in Ommen afgesproken met de gemeente. Ook de huurdersvereniging Verenigd Huurbelang heeft zijn handtekening gezet onder de afspraken.

De extra woningen komen bovenop de 36 die De Veste momenteel in de Vlierlanden en de Haven West laat bouwen. Naast afspraken over nieuwbouw, zijn er ook afspraken gemaakt over verduurzaming van bijna 350 bestaande huurwoningen, het nieuwe woonruimteverdeelsysteem dat binnenkort gelanceerd wordt en de urgentieregeling.

Woonvisie

Myrthe Honing, woordvoerder van De Veste, legt uit dat de nieuwe afspraken voortvloeien uit de woonvisie Ommen 2017 – 2024 die door de gemeente Ommen samen met de Veste is opgesteld. ,,De afspraken gelden voor vier jaar, maar worden elk jaar in een tussentijdse prestatieafspraak bijgesteld.” Belangrijkste afspraak in de woonvisie is dat er van 2017 tot 2024 tussen de 100 en 150 sociale huurwoningen gebouwd worden in Ommen. Als de plannen rond komen. ,,De intentie is dus om in 2018 tussen de 30 en 35 woningen erbij te bouwen. De Veste gaat nu afspraken maken met grondeigenaren en projectontwikkelaars, dus hoeveel woningen precies gebouwd kunnen gaan worden is nu nog niet met zekerheid te zeggen.”

Henk Schrijver, voorzitter van huurdersvereniging Verenigd Huurbelang in Ommen, is erg positief over de afspraken. ,,Wij zijn erg blij dat we invloed kunnen uitoefenen op de afspraken. Dat er, na jaren stilstand, nu ook weer betaalbare woningen gebouwd worden. Wij zagen jonge gezinnen Ommen verlaten omdat er geen woonruimte was. Nu is dat veranderd.”

Verdeelsysteem

Het woonruimteverdeelsysteem dat De Veste met woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal opzet, is bijna klaar voor ingebruikname. ,,We verwachten dat we eind januari, begin februari ‘live’ kunnen gaan met het systeem. Doel is dat het meest actuele woningaanbod van beide woningcorporaties op een locatie te zien is. Nu is het nog zo dat de corporaties gescheiden van elkaar het woningaanbod publiceren.” Woningtoewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur en woonduur. Alleen in geval van urgentie wordt ook gekeken naar economische binding van de woningzoekende. ,,Het urgentiebeleid voeren we tegenwoordig gezamenlijk uit met Beter Wonen Vechtdal. Er is een commissie die de aanvragen behandelt, zodat dat transparant en afgewogen gebeurt”, aldus Honing.

Verduurzaamd