Diamanten Oranjevereniging Ommen maakt langste tompouce

Ommen verwacht reuring rond nog een varkens­stal bij Beerzer­veld

6 maart Het Ommer handelshuis Schuttert wil een bestaand varkensbedrijf dat in 2017 is aangekocht aan de Knolsdijk in Beerzerveld omzetten in een opfokbedrijf voor biggen met een kleine rundveetak. Alle bestaande gebouwen worden gesloopt, waarna hier een grote stal voor bijna 14.000 biggen met luchtwassers wordt gebouwd plus een stal voor het rundvee. Het agrarisch bouwvlak verdubbelt bijna, van 0,8 naar ongeveer 1,5 hectare.