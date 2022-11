Dijk-Horenberg voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeente Ommen

Op sommige vakantie­par­ken in Ommen mag je straks mogelijk wél wonen: ‘Situatie aan onszelf te wijten’

In huisjes op vakantieparken De Lindenbergh en Juniperus mag je wellicht straks permanent wonen, terwijl dat voor de vier Calluna-parken in Ommen nog maar de vraag is. Ongeacht de regels vindt huisvesting op veel parken al jaren plaats. Volgens wethouder Leo Bongers (LPO) is het een probleem dat maatwerk vereist. ,,We moeten iets terugdraaien dat verkeerd gegroeid is.”

23 november