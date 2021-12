Dit hartverwarmende initiatief uit Ommen krijgt navolging in de hele regio: ‘Hoe mooi is het als we solidair zijn?’

De verwarming in de woning van dominee Kest Jelsma in Ommen wordt als het nodig is hoog opgedraaid om het warm en behaaglijk te maken. Maar dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend, heeft de predikant zojuist in zijn huiskamer verteld, omdat aan het eind van de maand de soms letterlijk onbetaalbare energierekening wacht. Nu die volgend jaar bovendien flink dreigt op te lopen, komen Jelsma en de verschillende kerken van Ommen in actie. ,,Voor mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.”