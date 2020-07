Dit is waarom binnenkort 3000 badeendjes te water gaan in Ommen

Cultuurpro­ject Weerspiege­len waait van Zwolle over naar Ommen

10 juli Het Zwolse cultuurproject Weerspiegelen is een groot succes. In meer dan vijftig horecazaken zijn al stickers met een gedicht of andere lezenswaardige teksten op spiegels geplakt. De leestijd bedraagt 20 seconden, dat is ook de aanbevolen tijd om je handen goed te wassen in de strijd tegen corona. Het initiatief is inmiddels ook overgewaaid naar Ommen.