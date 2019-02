Dit weekend geen treinverkeer tussen Mariënberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle

Kouwen: slager van Lemele en Nieuwleu­sen tot Addis Abeba

9 februari Opa Henk (86) komt al wapperend met een tientje aanlopen, dat hij zojuist bij de wekelijkse biljartavond in Lemelerveld in zijn hand kreeg gedrukt. Of hij de volgende keer weer wat van die lekkere rookworsten mee kan nemen, die ze bij Kouwen in Lemele zelf in elkaar draaien. Kleinzoon Dirk-Jan (31) neemt het biljet over en zegt dat het goed komt.