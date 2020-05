Dit zijn de plannen in de toekomst voor de Vecht

Roep om meer ruimte voor terrassen in Ommen, maar wel zonder extra kosten

16 mei De Lokale Partij Ommen (LPO) wil dat horeca in de gemeente letterlijk meer ruimte krijgt, zonder dat ondernemers daar extra leges of belastingen voor hoeven te betalen. Want om evenveel stoelen op een terras kwijt te kunnen als vorig jaar is een groter aantal vierkante meters nodig, omdat bij zitplaatsen nu 1,5 meter afstand tot elkaar moet worden gehouden vanwege het coronavirus.