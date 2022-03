Docent uit Ommen verkrachtte leerlinge (15) meerdere keren: ‘Je was een vaderfiguur’

De ouders van de leerlinge waren in 1996 niet in staat voor haar te zorgen en docent Jan P. besloot zijn huis in Ommen voor haar open te stellen. In de zeven maanden dat het dan 15-jarige meisje bij hem en zijn vrouw inwoont, zoekt hij haar vaak ’s nachts op in haar slaapkamer. Volgens het meisje, dat vaak last had van nachtmerries, kwam hij dan langs en begon op haar lichaam te wrijven. Uiteindelijk misbruikte hij haar meerdere malen seksueel.