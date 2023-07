Doe-het-zelfpannenkoeken in Arriën: op zoek naar meel, melk en ei

In Arriën heet een grote aardbei langs de weg je welkom. Maar goed dat die er staat, want navigerend over de Brink zouden we de aardbeienboerderij aan de oude weg naar Ommen zo voorbij zijn gereden. Op de parkeerplaats van RozemArrie zijn bij een kraampje aardbeien te koop. Maar wie de tijd heeft, loopt naar het rustpunt in het bakhuis of de theeschenkerij in de oude stal en boomgaard.