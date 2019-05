Dominee preekt in motorpak tijdens motordienst in Ommen: ‘Er is een apart zaaltje voor alle helmen’

Petitie tegen megastal Beerzer­veld bijna 7000 keer onderte­kend

15:06 Een petitie tegen de komst van de megastal in Beerzerveld is al bijna 7000 keer ondertekend. Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is vorige week de petitie tegen de stal op de Knolsdijk gestart. De stal moet straks ruimte bieden aan 14.000 biggen en zorgt voor onrust in Beerzerveld.