Domper voor Ommer zompbouwers door slechte kwaliteit eiken

,,Aan de buitenkant kun je zo niet zien hoe de kwaliteit van het hout is’’, legt secretaris Hans Bottema namens de stichting uit. ,,De houtkwaliteit van één boom was prima, maar die moesten we inkorten tot acht meter omdat de onderste drie meter van de stam teveel ijzer bevatte.’’ Dat kunnen bijvoorbeeld resten zijn van prikkeldraad, of van ijzeren hekwerk dat vergroeid is met de stam. Wim Rechterschot, die met zijn mobiele houtzagerij de bomen voor de Ommer zomp kwam zagen, onderzocht de eiken vooraf uit voorzorg ook steeds met een metaaldetector. Een andere lange boom bleek - pas na het zagen van de planken - voor een groot deel te zijn aangetast door bruinrot.

Twee rechte eiken

Ondanks deze tegenslag kan de Ommer platbodem nog steeds in de eerste helft van 2023 in de vaart komen, bezweert Bottema. De zompbouwers blijven enthousiast en optimistisch. Ze moeten vooral op zoek naar minstens twee rechte eiken van dertien meter lang, en met een voet met een diameter van 90 tot 100 centimeter. Die lange planken en balken zijn nodig voor de bouw van de 'Hanzestad Ommen'. De beste kwaliteit eikenhout bieden bomen uit bossen, omdat die minder zijtakken hebben dan 'laaneiken’ die op grotere onderlinge afstand worden geplant. De gemeente kan voor de stichting niet zomaar even twee goede eiken uit het Ommerbos of landgoed het Laar halen, denkt Bottema. ,,Uit oogpunt van zorgvuldig bos- en natuurbeheer kan dat vast niet zomaar. Maar die stammen komen er wel, uiterlijk in het najaar hopen we eiken te vinden, in Ommen of anders elders in het Vechtdal.’’ De mobiele houtzagerij kan dan niet meer worden ingeschakeld, die is verkocht aan een Belgische zagerij. Bomen voor de Ommer zomp worden dan naar een 'vaste’ houtzagerij gebracht om tot planken en balken te worden verzaagd.

