Doppen Dikky baadt in zee van miljoenen bierdoppen en maakt naam in Nederland: ‘Ik leef voor ons festival in Ommen’

MIJN STENTOR | MET VIDEO Dit stuurden jullie in: Vrolijke videoclip opgenomen in Dronten • Openlucht­dienst in dialect

Leerlingen uit Dronten mochten onlangs een rol spelen in een heuse videoclip! Vlakbij een Zwolse supermarkt deden brandweerlieden de deur even open voor nieuwsgierige kinderen, en in Kampen staat een bijzondere openluchtdienst op het programma. Dit stuurden onze lezers deze week in.