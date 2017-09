'Doppen Dikky' brengt bijkans een pakhuis bierdoppen bijeen

Dikky Buitenhuis houdt best wel van een biertje, maar voor zijn imposante verzameling van drie miljoen dopjes heeft hij toch heel veel hulp van buiten nodig gehad. Zeg maar gerust van de hele gemeente Ommen, want toen Buitenhuis - 'ze noemen me ook wel 'Doppen Dikky', zo gaat dat' - drie jaar geleden met sparen begon had hij nooit kunnen bevroeden dat het hier op uit zou draaien.

,,Hoe ontstaat zoiets? Meestal met een geintje. Ik zag iemand bij een festival in Weert lopen in een t-shirt met daarop 'Bierdoppenfestival, ik ben erbij'. We raakten aan de praat en ik beloofde ook te komen. Met een aanhanger vol dopjes."

Plaatselijke cafés

Quote Het tweede jaar mikte ik op een half miljoen, en ook dat is gelukt Dikky Buitenhuis Een man een man, een woord een woord en Buitenhuis (47) begint te sparen. Al snel schakelt hij de plaatselijke cafés in, met het dringende verzoek bierdopjes in een emmer te bewaren. De shoarmazaak volgt en niet veel later opent de bakker een inzamelpunt, zodat hij ook de mensen thuis van de metalen dekseltjes kan afhelpen. Het eerste jaar levert Buitenhuis 200.000 dopjes - inderdaad, een aanhanger vol - af op het festival in Someren.



Hij krijgt naast de smaak van het bier ook die van het sparen te pakken. ,,Het tweede jaar mikte ik op een half miljoen, en ook dat is gelukt. Vervolgens ben ik reclame voor mijn actie via Facebook gaan maken. 'Dat moet je doen', vertelden ze me. Onvoorstelbaar wat er daarna is gebeurd. Maandag nog, kom ik langs wat cafés en rij ik zo met 50.000 doppen weg. En lever ik weer lege emmers af. Met deksel, zodat ze niet beginnen te stinken. Nu heb ik er drie miljoen."

Transport

De drie miljoen dopjes van het afgelopen spaarjaar zijn inmiddels op transport gegaan naar Brabant, waar over twee weken het festival wordt gehouden. De opbrengst daarvan gaat naar Kika en daarom houdt Buitenhuis er een heel logistiek schema op na. ,,Omdat het allemaal niet zoveel oplevert. In een emmer passen 6.500 dopjes, maar dat levert maar 1,5 euro op. Ik krijg weleens enthousiaste reacties uit de buurt. Iemand heeft dan een emmer over en vraagt of ik die kan ophalen. Maar als ik dan ver moet rijden kan ik net zo goed 2 euro in de pot gooien. Anders ben ik het kwijt aan benzine."

Het is dan ook niet een echte ronde die Buitenhuis maakt, maar meer een tussenstop bij de bij hem bekende adressen. En ongezellig is het ook niet, knipoogt hij. ,,Zeg ik tegen mijn vrouw dat ik even naar de kroeg ga, wat doppen ophalen." Glimlachend: ,,Drink ik er een of twee. Of een Radler. Een uitkomst, want ook daar zitten doppen op. Als ik thuiskom vraagt mijn vrouw dan weleens naar de opbrengst. Heb ik soms niets meegenomen..."

