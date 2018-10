Dradenspanner zorgt voor angst en woede op Lemelerberg

Draad gespannen over mountainbi­ke­r­ou­te in Ommen

12 oktober Een mountainbiker ontsnapte donderdagochtend aan een pijnlijke val op de Lemelerberg in Ommen, toen hij net op tijd ontdekte dat er een draad was gespannen over de route. Hij heeft direct de politie ingeseind. Die is nu op zoek naar mensen die hier meer over weten.