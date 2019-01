Drie drachtige schapen doodgebeten in Beerzerveld: ‘Het werk van een wolf’

De schapenhouder werd zaterdagochtend gebeld door de eigenaar van het weiland, waarin de kudde van circa tachtig schapen loopt. ,,Hij zei: normaal beginnen we met de beste wensen, maar dit is geen mooi begin. Er liggen dode schapen in het weiland.’’

Gerichte beet

Sporenonderzoek

Of het daadwerkelijk een wolf is geweest, wordt onderzocht. Daarvoor is zaterdagmiddag in opdracht van BIJ12 een sporenonderzoek in het weiland pal aan de N36 gedaan. ,,We moeten nog bepalen of dna-onderzoek wordt gedaan’’, meldt woordvoerster Sandra Binken van BIJ12.