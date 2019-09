Drie jaar cel en tbs voor scoutingleider (20) die minderjarige meisjes betastte in Ommen

video & update Taxichauf­feur Gerben (61) voorkomt drama in Ommen: man in rolstoel­fiets vlak voor trein van spoor gehaald

6 september Een man in een rolstoelfiets is vanmiddag aan de dood ontsnapt op een spoorwegovergang in Ommen. Terwijl een trein naderde kwam hij met zijn speciale fiets vast te zitten in de rails. Dankzij heldhaftig optreden van taxichauffeur Gerben werd een drama voorkomen.