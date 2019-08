'Drijvende’ interkerkelijke dienst op de Vecht bij Ommen trekt veel bezoekers

Nieuw plan voor zorgwonin­gen aan de Beerzer­haar in Beerzer­veld

20 augustus Herman Hutten dient deze week een vernieuwd plan in voor de bouw van tien zorgwoningen en twee vrijstaande woningen aan de Beerzerhaar, tegenover christelijke basisschool De Schakel in Beerzerveld. In 2012-2013 is al eens een soortgelijk plan ingetrokken, toen de gemeente Ommen niet wilde dat de zorgwoningen in mindering zouden worden gebracht op het ‘contingent’ woningen dat de gemeente van de provincie mocht bouwen. Want dan zou de gemeente mogelijk met de eigen bouwgrond in het dorp Beerzerveld blijven zitten.