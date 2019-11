Droge zomers eisen tol onder lariksen op landgoed Junne

Raadslid en wethouder Christen­Unie botsen over 52 koopzonda­gen in Ommen

16 november Twee politici van de ChristenUnie botsen in het debat over de uitbreiding van het aantal koopzondagen in de gemeente Ommen van twaalf naar 52. Raadslid Gerard Marsman is tegen het vrijgeven van de zondagsopenstelling van winkels, wethouder Bart Jaspers Faijer verdedigt het collegevoorstel vol overtuiging.