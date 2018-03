Dronken automobilist uit Ommen rijdt over fietspad

PvdA en VVD Ommen zien graag een extra brug over de Vecht

17 maart Een extra (fiets)brug over de Vecht in Ommen zou de toegankelijkheid van het centrum flink kunnen verbeteren. Niet alle politieke partijen in Ommen vinden het een realistisch plan. Dat blijkt uit de standpunten van de lokale partijen in de Kieswijzer van de Stentor.