Drugsdealers weten Ommen te vinden en zijn allesbehalve schuw: ‘Jonge gasten met dikke Mercedessen’

Politie zoekt mannen met petjes en koevoet voor inbraakpo­ging in Ommen

18 september De politie in Ommen is op zoek naar twee mannen die eind juli een poging tot inbraak hebben gedaan in een woning aan de Zelhorstweg in buurtschap Vinkenbuurt. Politie Ommen zette beelden van het duo op haar Facebookpagina.