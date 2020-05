Druk in het Vechtdal, maar maatregelen niet nodig

In het Vechtdal was het ondanks de verscherpte maatregelen die er zijn vandaag hartstikke druk. Op de fiets, per motor of wandelend werd er genoten van het fraaie weer. De drukte in Ommen - aan de oostkant van de brug lagen de oevers vol met groepjes zonnebaders - is voor de gemeente nog geen reden om hard op te treden.