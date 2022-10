Duits gezin komt met de schrik vrij bij kano-incident op de Vecht in Ommen

Moeder verwondde 2-jarig dochtertje in Dedems­vaart met ontbijt­bord; taakstraf en behande­ling

Wegens zware mishandeling van haar 2-jarig dochtertje in Dedemsvaart is de 33-jarige P.S. veroordeeld tot 240 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Ze smeet een bord op tafel dat het handje van de peuter raakte, die daardoor blijvend letsel en een litteken aan twee vingers heeft opgelopen. De moeder, die nu in Stegeren bij Ommen woont, moet zich onder toezicht van de reclassering stellen en zich laten behandelen voor haar psychische problemen.

24 augustus