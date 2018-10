Duits mannenkoor op de fiets naar Ommen

Facebook­chat mondt uit in reünie Lemeler klasgeno­ten

27 september Via Facebook kwamen Mayan Ruim en Ton Roelofs elkaar in juli weer tegen. Een halve eeuw geleden waren ze nog klasgenoten op de 'School met den Bijbel' in Lemele, maar daarna verloren ze elkaar uit het oog. Tijdens het chatten werden allerlei herinneringen aan de schooljaren opgediept, waarna ze eind juli onder het genot van een borrel in Dalfsen besloten om samen een reünie te organiseren.