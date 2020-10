Duitsers bellen na ‘code rood’ massaal vakanties af, De Kleine Wolf in Ommen treurt: ‘We lopen tonnen mis’

File langs het terras; toeris­tisch Ommen wil er vanaf, maar hoe?

25 augustus Verkeerschaos in het centrum van Ommen is inwoners, ondernemers en gemeente Ommen een doorn in het oog. Iedereen is het er wel over eens dat het anders moet, maar tot drastische verkeersmaatregelen die echt effect lijken te hebben kwam het nog niet.