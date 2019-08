Duizenden vliegers van Vliegermuseum Ommen nat door lekkage na onweer

Automobi­lis­ten moeten in Hardenberg lopend verder na betrapt te zijn op rijden met drugs

2 augustus Twee automobilisten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in Hardenberg betrapt op het rijden met drugs. Beide mannen moesten hun wagen laten staan en dienden te voet hun reis te vervolgen. Althans: rijden in hun eigen auto was verboden.