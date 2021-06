Duo vernielt ’s nachts reeks auto’s in Ommen, arrestatie vindt plaats op onverwachte plek

De nachtelijke slooptocht speelde zich af in de omgeving van de Hessel Mulertstraat en Den Oordt. Rond 04.15 uur kreeg een Ommenaar het duo in de smiezen. De buurtbewoner gaf volgens de politie een goed signalement door en kon later zelfs aangeven waar de mannen zich bevonden.

Gepakt

De arrestatie van de twee verdachten vond plaats op een opmerkelijke locatie. Een 18-jarige man uit Nieuwleusen en een 26-jarige man uit Dalfsen werden in de boeien geslagen in een speeltuintje, in de buurt. Naast de vijf auto’s en de lantaarnpaal die werden vernield, is er mogelijk meer schade aangericht in de omgeving. De politie Ommen vraagt gedupeerden contact met hen op te nemen.