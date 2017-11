Een op vijf Hardenbergers drinkt overmatig

Meer dan tachtig procent van de deelnemers uit de gemeente Hardenberg zegt een goede tot zeer goede gezondheid te hebben, ruim twee derde voelt zich gelukkig. De resultaten zijn in het algemeen positief, constateert ook wethouder Jannes Janssen. ,,Maar er zijn wel enkele aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen. Hoe eenzamer de mensen zijn, hoe meer problemen er zijn of worden ervaren.'' Eén derde van de volwassenen en 47 procent van de ouderen voelt zich wel eens eenzaam, bij alleenwonenden is dat meer dan de helft. In het Hardenbergse gezondheidsbeleid wordt eenzaamheid bestreden door het inrichten van ontmoetingsplekken in de verschillende wijken en de projecten Samen Actief en Beweegimpuls Kwetsbare Ouderen.

De psychische gezondheid is ook een punt van zorg, want 41 procent denkt een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie te hebben. Om psychische problemen op te lossen worden in samenwerking met ggz-instelling Dimence en de stichting voor maatschappelijk werk De Kern verschillende trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden.

Alcohol

In Hardenberg wordt meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio IJsselland. ,,Dat verschil zie je ook bij jongeren'', stelt Janssen. Twintig procent van de 18-plussers vindt zichzelf een overmatig drinker, de norm daarvoor ligt tegenwoordig op veertien glazen alcohol per week voor mannen en zeven voor vrouwen. Twintig procent van de geënqueteerde inwoners rookt, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde in IJsselland.

Ommen

In buurgemeente Ommen vindt 83 procent van de deelnemers dat hij of zij een goede tot zeer goede gezondheid heeft, 42 procent vreest voor een angststoornis of depressie, en 52 procent heeft overgewicht (BMI van 25 of meer). Negentien procent noemt zichzelf een overmatig drinker. Ommen zit met vijftien procent rokers onder het regio-gemiddelde.