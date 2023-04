Een van jongste kroegbazen van Nederland opent Charlie’s Pub in Ommen: ‘Ik moest voor m’n 25ste uit huis van ouders’

MET VIDEO Dit is de nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Hellen­doorn: ‘Een uniek gebouw op een fantasti­sche plek’

Maandag is het ‘D-Day’ voor de brandweer in Hellendoorn. Want vanaf die avond moet de nieuwe kazerne aan de Kasteelstraat volledig operationeel zijn. Een nieuw ‘huis’ voor de 24 vrijwilligers en hun commandant Herman Gerritsen. „Hier is iets unieks gebouwd”, zegt hij.