Eerherstel voor monument Kamp Erika in Ommen

Een pijnlijk misverstand. Op dit lommerrijke kruispunt ligt niemand begraven, hier worden de slachtoffers van Kamp Erika herdacht. Altijd op 4 mei en nog elk jaar dijt de stoet uit, haken meer jongeren in die vanaf parkeerplaats Steile Oever omhoog, het bos intrekken. Naar een oorlogsmonument dat méér elan verdient dan dit. Dat is precies waar de Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de historische vereniging Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) zich sterk voor maakt. ‘Geen toeters en bellen, een bescheiden eerbetoon.’

Zwarte bladzijde

Het oorlogsmonument oogt al even grijs als deze ochtend op de Besthmenerberg. Harry Woertink en Sir Schokkenbroek van het CCO zien hoe verse steentjes zijn gelegd op de armen van het kruis, die willen zeggen 'ik was bij je, ik heb aan je gedacht'. Alle goede bedoelingen ten spijt; het is een rommeltje op de plek die herinnert aan een zwarte bladzijde in de collectieve geschiedenis van Ommen.

Dat hoofdstuk begint na de Duitse bezetting, in de zomer van 1941. De oorlog beëindigde de theosofische Sterkampen van spiritueel goeroe Jiddu Krishnamurti op landgoed Eerde. Het hoofdterrein – nu Recreatiecentrum Besthmenerberg – werd ingericht als gevangenenkamp Erika. Onder Duits regime, maar met harde hand geleid door de Amsterdamse oud-rechercheur Karel Diepgrond die een groep kampbewakers uit de hoofdstad ronselde. ,,Een wreed man'', zegt Sir Schokkenbroek. Machtswellust vierde hoogtij in het kamp dat berucht raakte als een plek van ontberingen, pijn, vernedering en leed.

Zware arbeid

Veelal door Nederlandse justitie veroordeelde mannen werden naar Kamp Erika gestuurd om er hun straf uit te zitten, omdat de gewone gevangenissen overvol raakten. Ze werden verplicht tot zware arbeid in de bossen of bij boeren in de omgeving, kregen nauwelijks te eten, werden zwaar mishandeld. Alleen al in Ommen vonden 37 gevangenen in 'Erika' een gewelddadige dood, in ziekenhuizen overleden nog eens 40 mannen afkomstig uit het kamp. Wie over een goede conditie beschikte werd voor werk naar Duitsland gestuurd waar de omstandigheden nog slechter waren, daar kwamen 95 mannen om.

Volledig scherm Luchtfoto van het vroegere Kamp Erika met barakken. © Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Kamp Erika had een gruwelijke reputatie, ook na 1943 als Arbeitseinsatzlager. Op het terrein werden gevangenen dikwijls koelbloedig doodgeschoten, zogenaamd omdat ze op de vlucht waren. ,,Hoe het er zo aan toe kon gaan? Waarschijnlijk omdat het kamp zo afgelegen lag'' , denkt Harry Woertink. Al sinds 1980 voert de dodenherdenking hier langs en Harry en Sir signaleren een groeiende belangstelling, ook van nieuwe generaties. Onder de aanwezigen nog een handvol oud-gevangenen die de ontberingen hebben overleefd, ‘dik in de negentig.’

Nieuw monument

Voor een monument nieuwe stijl, met een serie gedenktekens vanaf het vakantiepark (‘bescheiden contouren, op niveau maaiveld’) tot aan de begraafplaats aan de Hardenbergerweg, is 37 mille nodig. Grondeigenaar Staatsbosbeheer is positief, de Ommer raadscommissie zegde al 10.000 euro toe, er worden subsidies aangeboord en de hoop is gevestigd op bijdragen uit de lokale gemeenschap. ,,Misschien in de vorm van grondwerk'' , oppert Sir, ,,bekistingshout, betonijzer van bouwbedrijven. We doen ook veel aan zelfwerkzaamheid.''

Vanaf parkeerplaats Steile Oever leidt straks een pad van 37 keien, symbolisch voor de doden van Kamp Erika, naar het grote monument. Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink maken hiervoor een object van betonnen palen met de tinten wit, zwart, grijs, dan weer wit, voor zowel de vrolijke als duistere periodes van het voormalige kamp. In het Streekmuseum is een permanente expositie waarbij ook basisscholen worden betrokken. ,,Voor kinderen is dit een belangrijk stuk geschiedenis uit hun eigen achtertuin.''