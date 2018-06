Eerste afsluiting voor aanpak N348 Raalte-Ommen

Na een maandenlange voorbereiding op de herinrichting van de N348 tussen Raalte en Ommen, wordt de provinciale weg in de loop van deze week voor het eerst afgesloten voor verkeer. Het gaat om een korte afsluiting, die maar een 'lang weekeinde' vergt: van donderdagavond 14 juni 20.00 uur tot maandagochtend 18 juni 06.00 uur is de weg dicht tussen de afslagen Luttenbergerweg en Lemelerveld-centrum.

Komend najaar volgt een veel langere afsluiting, dan gaat het weggedeelte van 3 september tot en met 15 oktober tussen Lemelerveld en Ommen dicht. Tijdens die zes weken wordt met name groot onderhoud uitgevoerd, aan de weg en de daarin aanwezige bruggen en viaducten. Dat groot onderhoud wordt gemiddeld eens in de tien jaar uitgevoerd en is aan het project herinrichting N348 Raalte-Ommen toegevoegd om 'werk met werk te maken' en weggebruikers en aanwonenden maar één keer overlast te bezorgen. Vanaf het centrum van Lemelerveld tot aan de Varsenerdijk in Ommen (aansluiting N340/N48) wordt het asfalt vernieuwd. In de bermen worden grasbetonstenen vervangen of nieuw aangebracht, wat de veiligheid voor het verkeer moet verhogen. Aan vijf bruggen en viaducten nabij Ommen voert aannemersbedrijf BAM Infra BV uit Nieuwleusen ook groot onderhoud uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van het asfalt en betonreparaties, onder meer op en aan de bruggen over de Vecht en de Regge.

Tunnel

Gedurende de anderhalve maand in september-oktober wordt ook de tunnel bij de Achterveldsweg/Dalmsholterdijk ingeschoven. Tevens wordt in die periode de noordelijke aansluiting bij Lemelerveld afgerond. Aan de noord- en zuidzijde van Lemelerveld worden zoals bekend twee gelijkvloerse aansluitingen op de N348 gerealiseerd, die met verkeerslichten worden beveiligd. Het werk aan de zuidelijke aansluiting moet volgens de planning in de loop van augustus al klaar zijn. De aansluiting in het centrum van Lemelerveld wordt dan deels afgesloten.

Weekendafsluiting

In het vierde kwartaal van 2018 volgt nog een laatste weekendafsluiting op het weggedeelte Luttenberg-Lemelerveld. Dan wordt een permanente voetgangersbrug over de N348 aangelegd bij wegrestaurant De Lantaren. Komend weekeinde wordt hier eerst een tijdelijke brug voor voetgangers geplaatst.

Bij de kruising Lemelerveld-Zuid ter hoogte van bedrijventerrein 't Febriek worden komend weekeinde extra rijstroken en nieuw asfalt aangebracht. Donderdag en vrijdag worden damwanden geslagen voor het plaatsen van de tunnel bij de Oude Twentseweg, die sinds enkele weken in aanbouw is op het aanpalende weiland. Het tunneldek wordt in de loop van zaterdagochtend geplaatst, meldt woordvoerder Petra Timmer namens de provincie Overijssel.

Omleidingen