Eerste Ommense slachtoffer 'Barcelona' uit het ziekenhuis

Video We­reld­re­cord­po­ging vuurspuwen in Ommen niet gelukt

19 augustus Ondanks een indrukwekkend inferno aan de Vecht is de wereldrecordpoging vuurspuwen in Ommen in schoonheid gestorven. Met 250 deelnemers uit 15 verschillende landen bleef de organisatie vanavond in Ommen ruim onder het oude record van 293 deelnemers, een grote teleurstelling voor organisator Thomas Meijwaard, die ruim een jaar bezig was om een plekje in het Guiness Book of Records te verwerven.