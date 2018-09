Eerste Ommer open bedrijvendag start bij Larcom

,,Toen we het idee lanceerden kregen we al snel veel aanmeldingen'', vult Aline Hofstee van organisatiebureau Plan Effect aan. ,,Vanuit allerlei verschillende takken. Zo kan er achter de schermen worden gekeken bij technische bedrijven zoals de OCB, Krepla, Willpro en Installatiebedrijf Veldhuis, maar is ook de toeristische sector vertegenwoordigd door camping De Koeksebelt en de horeca via hotel De Zon.''

Niet smerig

,,Ommen telt vele fantastische bedrijven die velen nog niet kennen. Sommigen denken misschien nog dat een machinefabriek smerig en stoffig is, maar dat is al lang niet meer zo'', stelt Stendert de Vries van het Ondernemershuis Vechtdal, dat ook betrokken was bij de open dagen in Dedemsvaart en Hardenberg. ,,In Dedemsvaart waren er zo'n 4.500 belangstellenden, dat geeft wel aan hoe groot de behoefte is om eens een kijkje te nemen bij verschillende bedrijven.''

Baan zoeken

,,Deze dag is ook een prima kans voor mensen die werk zoeken of uitkijken naar een andere baan'', benadrukt Tinus Broekroelofs, adviseur van het Werkgevers Servicepunt Regio Zwolle. ,,Of je nou een uitkering hebt of van school komt, bij veel deelnemende bedrijven zijn vacatures. Tijdens de open dag heb je een prima gelegenheid om daar meer over te weten te komen, soms via 'speeddaten'. Ook bieden meerdere bedrijven stageplaatsen voor scholieren en studenten.''

Fietsroute

Er is een route van circa 6 kilometer uitgestippeld langs de deelnemende bedrijven, die het handigste op de fiets maar eventueel ook lopend of met de auto kan worden afgelegd. Startpunt is Larcom aan de Vermeerstraat 1. In het restaurant van deze sociale werkvoorziening komen ook stands van de bedrijven die hun deuren niet zelf openen maar zich wel aan het publiek willen presenteren. Ook zijn hier activiteiten voor kinderen, zoals schminken, glittertattoos zetten en knutselen. De Larcom-mensen die in het groenonderhoud werken demonstreren hun vaardigheid met kettingzagen. ,,Onze mensen zijn heel trots dat ze hun werk mogen laten zien, het is al weer lang geleden dat hier een eigen open dag was'', vertelt marketingmedewerker Nienke Freriksen enthousiast. ,,Onze medewerkers hebben ook hun familie en vrienden uitgenodigd, dus dat wordt vast een gezellige drukke dag.''

Twintig bedrijven