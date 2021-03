Eerste sponsors melden zich al voor museum Ommen: vitrines en nieuwe stoelen

VIDEO Gerben en Monique zien levenswerk in Giethmen in vlammen opgaan: ‘Een nachtmer­rie’

22 maart De ene explosie volgt de andere op. En in luttele minuten is zondagavond de grote loods van de Palmexpert in Giethmen door een enorme brand verwoest. Een dag later cirkelen de rookpluimpjes nog omhoog, terwijl nieuwe mediterrane bomen en exotische planten worden aangeleverd. ,,We gaan door, maar eerst moet die rotzooi opgeruimd worden.”