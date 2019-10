EHBO Ommen heeft ‘broodnodig’ een voorzitter nodig

Eerst is burgemeester Hans Vroomen aan het woord. Hij geeft aan dat EHBO’ers onmisbaar zijn. Dat ondervond hij bij het aansnijden van Nederlands langste tompouce vorige maand. ,,Een tompouce snijden, dat is niet gemakkelijk. Plotseling zag ik bloed. Ik voelde me zeer onthand, dus ik was blij dat er EHBO’ers waren.”

Reanimatie

Daarna komt Evert Jan Dijk naar voren. Hij is al deelnemer sinds de start, 40 jaar geleden. ,,Ik heb twee keer een reanimatie gedaan. Een liep goed af, dat was hartstikke mooi. De andere liep niet goed af. Maar ik kon niet meer doen. Ik deed gewoon mijn uiterste best”, blikt hij terug.

Quote We willen echt een gezicht naar buiten hebben, iemand die tussen de mensen staat Jannie Nijhoff

Na dit officiële gedeelte komen de hapjes en de drankjes. Alles is tip-top in orde, ook zonder voorzitter loopt alles op rolletjes. Anita Vulkers en Janneke Prins zijn werkzaam op het secretariaat en weten echter dat de man of vrouw met de hamer broodnodig is. ,,Voor verschillende taken is deze nodig. Contact met externen, zoals de gemeente. En het organiseren van evenementen en regelen van afspraken bij scholen in verband met EHBO-les. En bij de volgende AOV-vergadering is de voorzitter nodig”, vertellen ze.

Drie voorzitters

Op de vraag waarom zij de handschoen niet oppakken, geven ze een politiek antwoord. ,,Secretariaat past ons beter.” In totaal heeft deze vereniging slechts drie voorzitters gehad in 40 jaar. Degene die de hamer aan de wilgen hing een half jaar geleden, was een andere aantrekkelijke functie bij een organisatie aangeboden. ,,We willen echt een gezicht naar buiten hebben, iemand die tussen de mensen staat”, vullen PR medewerkster Jannie Nijhoff, Ingrid Helbers en penningmeester Gerrit Stokvisch aan.

Tekort aan vrijwilligers