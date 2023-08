Eierverkoper Henk (63) is woest, geldkistje al tien keer opengebroken: ‘Er zat zelfs een keer niets in’

Gastschrijvers Voor het toilet moesten we buitenom, in de nacht was dat nog weleens een dingetje

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw gingen we op vakantie naar oom Harm en tante Anna in het buitengebied van Hellendoorn aan de rand van het bos. Onze kinderen begonnen al in het voorjaar: ,,Gaan we weer naar Hellendoorn?”