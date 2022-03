Elke zondagavond een kaarsje branden voor Oekraïne: ‘Voor saamhorigheid en hoop op vrede’

VIDEO Bea (71) uit Zwolle heeft tijd van haar leven op onbewoond eiland: ‘Een rat beet mij in mijn duim’

Bea van Dillen (71) reisde als oudste deelnemer af naar de Filipijnen, waar ze op een onbewoond eiland 99 jongere kandidaten probeerde af te troeven. Of de Zwolse spijt heeft gehad van deelname aan het nieuwe SBS6-programma Million Dollar Island? ,,Geen moment.” Of er ook minder leuke dingen waren? ,,Niet veel. Wel beet een rat mij in mijn duim.”

5 maart