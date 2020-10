En dan staan ineens politiebaas en burgemeester in je huis: verrassing voor Olga uit Ommen

Auto en fietser botsen met elkaar in Beerzer­veld: fietser met letsel naar het ziekenhuis

26 oktober Een automobilist en een fietser zijn in Beerzerveld met elkaar in botsing gekomen. De fietser is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Kloosterdijk tijdelijk afgesloten.