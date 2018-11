En weer sneuvelt een motie over extra koopzondagen in Ommen

Net als eind mei sneuvelde ook gisteravond een motie van de oppositie die pleitte voor snellere invoering van extra koopzondagen in de gemeente Ommen. De motie die donderdag tijdens de begrotingsvergadering door VVD, VOV, D66 en PvdA werd aangekondigd werd niet meer in stemming gebracht toen bleek dat het voorstel toch geen steun zou krijgen van de collegepartijen LPO, ChristenUnie en CDA.

De coalitiepartijen houden vast aan het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’ waarin staat dat in 2019 onderzoek wordt gedaan naar de huidige regeling voor twaalf koopzondagen per jaar, die in 2016 van kracht werd. De resultaten van dat onderzoek worden pas eind volgend jaar bekend. Vooral de Ommer supermarkten Jumbo, Lidl en Albert Heijn hebben al vaker aangegeven dat ze graag elke zondag open gaan, desnoods beurtelings in onderling overleg. Want de concurrentie in de regio groeit, nu de mogelijkheden voor winkeliers in buurgemeenten als Hardenberg, Dalfsen en Raalte de afgelopen jaren zijn verruimd.

Breder onderzoek

De oppositie stelde donderdag via de motie voor om al in 2019 circa dertig koopzondagen aan te wijzen, aaneengesloten in het toeristisch seizoen van 1 april tot 1 oktober en op diverse feestdagen. Wethouder Bart Jaspers Faijer maakte in zijn beantwoording duidelijk dat voor het verruimen van de zondagsopenstelling breder onderzoek nodig is. Niet alleen de supermarkteigenaren moeten hun mening kunnen geven, maar alle winkeliers, ook de kleinere ondernemers.

Fietsgemeente

Enkele andere moties werden uiteindelijk ook niet in stemming gebracht, omdat die door het college van burgemeester en wethouders werden overgenomen. Zo ‘omarmde’ wethouder Leo Bongers een door zijn partij LPO en CDA ingediende motie om vóór 1 april te komen met een plan waarmee Ommen in 2021 kan scoren in de verkiezing van de Fietsgemeente van het Jaar.

Eikenprocessierups