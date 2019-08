Enorme ravage en meerdere gewonden na ongeval N48 Balkbrug-Ommen

‘Record­druk­te op zevende Ommer Molendag’

3 augustus De zevende jaargang van de Ommer Molendag heeft vandaag volgens de organisatoren een recordaantal bezoekers getrokken. Alleen al bij de Konijnenbeltsmolen werden circa duizend bezoekers geteld. Hoeveel bezoekers er in totaal waren is niet bekend. Volgens de organiserende stichting Ommer Molens was de ‘immense belangstelling’ niet alleen te danken aan de aangename temperaturen, maar ook aan de combinatie van deze molendag met de 'doedag’ van het streekmuseum bij molen Den Oordt. Ook was er een fietstocht uitgestippeld langs de molens.