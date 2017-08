,,Er is een aanslag. Een aanslag, aanslag!!" Wanneer Adrie Bijl (19) donderdagmiddag rond vijf uur zijn telefoon opneemt, hoort hij zijn zusje Anne (16) gillen aan de andere kant van de lijn.

Dit is geen grap, beseft hij meteen. Geen flauwiteit zoals Anne wel eens met hem uithaalt. Anne is op vakantie in Spanje, met hun ouders Jako en Bertha, en met Anne's vriendinnetje Karlijn.

Hoezo aanslag?

Waar??

Wie???

Adrie weet van niets. Is met een goede kameraad net even Ommen in geweest. Praat met hem in de auto op de terugweg naar Bijls ouderlijk huis, een vrijstaande woning aan het Ommerkanaal, op de grens van Ommen en Dedemsvaart. Hij heeft er het rijk alleen, nu de familie op vakantie is en broer Bart in het buitenland zit voor zijn werk.

De zon schijnt, het is een mooie dag. Tot zijn telefoon rinkelt.

Het nieuws dringt langzaam tot hem door. Zijn ouders en zusje zijn in Barcelona. De stad waar ze altijd al naartoe wilden. En belanden kennelijk middenin een terroristische aanslag.

Viertal

Anne blijkt de enige van het viertal te zijn die niet gewond is. Haar vriendinnetje Karlijn heeft echter beide benen gebroken.

Waarschijnlijk aangereden door het busje van de terroristen dat zigzaggend over de Ramblas scheurde. Als wapen gebruikt om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Zeker weten doet Adrie het niet, maar hij denkt te horen dat ook zijn moeder is aangereden. Die heeft het ene been gebroken en in het andere heeft ze een grote open wond.

Shock

Wanneer zijn zusje ophangt, is Adrie totaal in shock. Thuis aangekomen, belt al snel ook zijn vader. Slechts een paar minuten na de aanslag. In paniek.

Het is moeilijk om hem te verstaan, de mensen om hem heen schreeuwen en krijsen. Hij is ver weg, maar het voelt heel dichtbij. Zijn 'pa' kan zijn observaties amper bijbenen. Om hem heen liggen dode mensen. Zelf is hij gewond, overlopen door mensen die in paniek op de vlucht zijn geslagen. Kneuzingen en bloedingen.

Adrie denkt aan zijn oudere broer Bart (22), internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij moet hem bellen, om het krankzinnige nieuws te vertellen.

Maar is dat verantwoord?

Veilig

Bart zit ergens op de weg en rijdt, hem kennende, misschien wel direct naar huis. Zal het goed aflopen met hem, als hij dit al rijdend moet verwerken?

Adrie aarzelt. Maar even later belt zijn vader naar Bart. Die besluit zo snel mogelijk zijn klus af te ronden en zet koers richting Ommen. Hij komt veilig aan.

Via de media ziet en hoort Adrie het dodenaantal van de aanslag in Barcelona oplopen. Hoe meer het er worden, hoe meer de shock plaats maakt voor opluchting. Er zijn mensen die hun familieleden nooit meer zien thuiskomen. Maar zijn ouders, zusje en Karlijn ademen godzijdank nog, ook al liggen ze in het ziekenhuis, ondergaan ze operaties en is het voor zijn moeder de vraag of ze straks weer goed zal kunnen lopen.