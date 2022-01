Er rijdt een nieuwe dierenambulance in Ommen, maar vrijwilligers blijven hard nodig

Dit hartverwar­men­de initiatief uit Ommen krijgt navolging in de hele regio: ‘Hoe mooi is het als we solidair zijn?’

Het idee van de kerken in Ommen om minima te helpen bij het betalen van een verhoogde energierekening verwarmt niet alleen de huiskamer, maar ook het hart. Zo vlak voor kerst krijgt de door dominee Kest Jelsma ingezette actie navolging in een brede regio. Behandel een ander als jezelf, is de gedachte. ,,Als ik niet in de kou wil zitten, dan wens ik dat ook een ander niet.”

