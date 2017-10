Ernstige stremming op N36 door ongeluk met aanhanger

Gelling, Lagas en Veldhuis voeren VVD-lijst aan

22 oktober De VVD-lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in de drie gemeenten in het Vechtdal zijn bekend. De namen van Ilona Lagas (Ommen), Bert Gelling (Hardenberg) en Gerrit Jan Veldhuis (Dalfsen) werden tijdens de jaarvergadering van de liberalen in hotel de Zon bekend gemaakt. Geen verrassing in het Ommense horeca etablissement want de voordracht werd unaniem gevolgd.