Even oud als Beatrix: mijn verjaardag wordt nooit vergeten

Op haar negende schreef ze haar eerste felicitatiekaartje aan Beatrix. En tot haar grote vreugde ontving ze een - weliswaar standaard getypt - kaartje terug. Het leidde tot een jaarlijks ritueel, negen jaar lang.

Gé Steen uit Ommen viert net als prinses Beatrix vandaag haar tachtigste verjaardag. ,,Mijn oom raadde me toen ik negen was aan een felicitatiekaartje te sturen, omdat we op dezelfde dag zijn geboren. Ik vond dat als kind natuurlijk heel spannend. Ik was zo blij en vereerd dat ze me een kaartje terugstuurde.''

Het was een gedrukt bedankje, 'portvrij' verstuurd door de Dienst van het Koninklijk Huis: 'Prinses Beatrix laat je hartelijk danken voor de gelukwenschen met haar verjaardag.'

Handgeschreven

De correspondentie duurde in totaal negen jaar. En na twee jaar werd de bedankkaart van Beatrix persoonlijker. Gedrukte bedankbriefjes maakten plaats voor handgeschreven exemplaren met illustraties, eerst van taarten en versierde stoelen, later van dieren. In 1952 bijvoorbeeld tekent Beatrix een galopperend paard, met een lint in de mond en daarop geschreven haar dank voor de goede wensen.

Angstig

Steen bewaart niet alleen herinneringen aan de correspondentie die ze met Beatrix had. Ze was, op uitnodiging van de toenmalige commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, op 30 april 1980 ook in Amsterdam toen prinses Beatrix koningin werd. Die dag zal haar altijd blijven heugen. Zeker ook vanwege de angstige momenten die ze doormaakte. De krakersrellen hakten er bij Gé flink in. ,,Toen we met de bus Amsterdam wilden verlaten, reden de tanks de stad binnen. Het leek wel weer oorlog.''

Steen laat weten af en toe met plaatsgenoot Albert Schuttert over de verjaardag van Beatrix te spreken. ,,Hij is ook op dezelfde dag geboren. Ik kom hem weleens in de supermarkt tegen en dan zeg ik, hé halfbroer.''

Bijzonder

Albert Schuttert viert net als Gé Steen zijn verjaardag in huiselijke kring. Hij vindt het nog altijd bijzonder dat hij op dezelfde dag is geboren als de prinses, hoewel hij er naar eigen zeggen nooit zo mee bezig is geweest. Op dezelfde dag jarig zijn heeft volgens Albert in elk geval één groot voordeel. ,,Mijn verjaardag wordt nóóit vergeten.''

FOTOALBUM

Hieronder volgt een overzicht in beeld van bijzondere momenten, herinneringen of gebeurtenissen die te maken hebben met koningin en later prinses Beatrix. De foto's zijn gemaakt door onze eigen fotografen die destijds in vaste dienst voor de Stentor werkten: Cees Baars, Ab Hakeboom, Sacha Wunderink, Yvonne Pieters, Ron Nagtzaam, Tom van Dijke en Vincent Jannink.

Net zo oud als koningin Beatrix

Volledig scherm 31-01-2013: Gerrit Haneveld uit Eefde is even oud als Beatrix. Hij staat hier bij de Beatrixboom. Foto Ab Hakeboom © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 31-01-2013: Riet van Oene uit Hoog Soeren is trots op de koningin, die een paar uur jonger is dan zijzelf: ,,Beatrix heeft het altijd heel goed gedaan. Ook in de laatste jaren, die best moeilijk zijn geweest. Ik heb veel respect voor haar.’’ foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Eerbetoon aan koningin Beatrix:

Volledig scherm 18 -11-2008: Andre Welbergen liet borstbeeld maken van koningin Beatrix. Foto Ab Hakeboom © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 31-01-2008: Een mozaïek met de beeltenis van koningin Beatrix. Een Syrische kunsthandelaar uit Hattem ontving het kunstwerk van vrienden. Het mozaïek telt tienduizenden steentjes. ,,Ze heeft uitstraling, charisma" zegt Khalid Alneis over onze vorstin. Foto Yvonne Pieters © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 31-01-2008: Het gigantische portret van koningin Beatrix, opgebouwd uit tienduizenden originele, niet geverfde steentjes, siert Khalid Alneis kunsthandel in Hattem. Alneis drukt daarmee zijn bewondering voor de vorstin uit: ,,Beatrix heeft macht, maar gebruikt die goed. Zij is de beste" Foto Yvonne Pieters © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Historische beelden

Volledig scherm Koningin Beatrix en Tob de Bordes. Foto/repro gemaakt op 25 09 2008 door Ab Hakeboom © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 27-08-2013: Mevrouw Ida DuwelDrok heeft een schoentje van Prinses Beatrix in bezit dat achter is gebleven na de vlucht van het gezin naar Engeland in de oorlog. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 27-08-2013: Mevrouw Ida DuwelDrok heeft een schoentje van Prinses Beatrix in bezit dat achter is gebleven na de vlucht van het gezin naar Engeland in de oorlog. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Koninginnedagen in de regio

Volledig scherm 30-04-2009: Koningin Beatrix op Koninginnedag Apeldoorn, voor de aanslag. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 30-04-2009: Koningin Beatrix op Koninginnedag Apeldoorn, voor de aanslag. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm Koninginnedag, Zeewolde 2006. Nederland trotseert regen, hagel en kou om toch maar een glimp van Hare Majesteit te kunnen opvangen. Beatrix ontdooit de harten. Koningin Beatrix heeft met een groot koninklijk gezelschap in 2006 Zeewolde en Almere bezocht. In Zeewolde doorstond iedereen regen, hagel en kou om toch maar een glimp van Hare Majesteit te kunnen opvangen. Vlakbij het eindpunt in de haven van Zeewolde benadert Beatrix nogmaals het publiek. In de lijst twee pakjes voor haar kleindochters. Foto Sacha Wunderink © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 30-04-2003: Als gastheer van Koninginnedag maakt burgemeester James van Lidth de Jeude zich in 2003 zeer verdienstelijk. Hij zorgt ervoor dat de koningin het droog houdt tijdens haar bezoek aan Deventer. Foto Ron Nagtzaam © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 30-04-2003: Koningin Beatrix wordt in 2003 op een bijzondere manier in Deventer onthaald door de giraffes van de Franse theatergroep Companie Off. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 30-04-2003: In het middeleeuwse Bergkwartier krijgt Beatrix kruiden aangeboden. Haar vaste begeleider James van Lidth de Jeude draagt de paraplu. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Openingen, bezoeken en presentaties

Volledig scherm 5-11-2007: Loenen, Koninging Beatrix en prinses Margriet helpen met taarten bakken en bediening in de keuken van Open Erf De Groote Modderkolk. foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 01-09-2011: Maaike de Roo leest haar gedicht voor in Paleis Het Loo, nadat Koningin Beatrix het boek ‘130 Jaar Oranjefeesten Apeldoorn’ had gekregen uit handen van Simon Boon rechts, voorzitter van de stichting Oranjefeesten Apeldoorn. Het boek, geschreven door Hans Kaal, geeft een beeld van de prinsessen en koninginnedagen in Apeldoorn van de afgelopen 130 jaar. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Vereniging Oud Apeldoorn. Naast de koningin zitten burgemeester De Graaf en Commissaris van de Koningin Cornielje.Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 25-10-2014: Prinses Beatrix, sinds 1956 schutsvrouwe van de Koninklijke Marechausse, was gistermiddag eregast bij de Wapendag op Paleis het Loo. Bij de tentoonstelling Heden en Verleden over 200 jaar Koninklijke Marechaussee kreeg de Prinses het boek Een krachtig instrument: de Koninklijke Marechausse 1814 2014 overhandigd uit handen van luitenantgeneraal J. Leijtens. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 25-10-2014: Burgemeester Berends ontvangt Prinses Beatrix op Paleis het Loo bij de tentoonstelling Heden en Verleden. HKH Prinses Beatrix aanwezig bij 200 jaar Marechausse, stallen Paleis Het Loo Tekent collage en ontvangt boek. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 25-10-2014: Prinses Beatrix, sinds 1956 schutsvrouwe van de Koninklijke Marechausse, was gistermiddag eregast bij de Wapendag op Paleis het Loo. Bij de tentoonstelling Heden en Verleden over 200 jaar Koninklijke Marechaussee kreeg de Prinses het boek Een krachtig instrument: de Koninklijke Marechausse 1814 2014 overhandigd uit handen van luitenantgeneraal J. Leijtens. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 06-06-2007: Schokland, Koningin Beatrix aanwezig bij monument Binnevaart Schuttevaer. Weldra zal de fles onder het oog van Jorritsma en de kunstenaar kapotslaan. Foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 21-06-2005: Bezoek koningin Beatrix aan Overijssel. Ze spreekt met de grootmoeder van de familie Knoll aan de Oude Rijksweg in Staphorst. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 21-06-2005: Bezoek koningin Beatrix aan Overijssel. Op bezoek bij de familie Knoll aan de Oude Rijksweg in Staphorst. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 29-04-2006: Koningin Beatrix heeft de Hanzelijn geopend. De reis begon in de Koninklijke trein in Lelystad. De trein reed via station Dronten en KampenZuid om te stoppen in Zwolle. Daar werd de majesteit ontvangen door burgemeester Meijer en Commissaris van de Koningin BijleveldSchouten. Vier groep8 leerlingen droegen er een gedicht voor waarmee zij een wedstrijd hadden gewonnen. Vlnr. Bram Werink van de De Zuidster uit Zwolle, Nicolien Dam van OBS de Windroos uit Lelystad, Luisa Kamermans van GBS de Schakel uit Dronten en Aniek Breet van de Marnixschool uit Kampen. Te voet ging de koningin langs het publiek richting de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Foto Sacha Wunderink © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 29-04-2006: Koningin Beatrix heeft de Hanzelijn geopend. De reis begon in de Koninklijke trein in Lelystad. De trein reed via station Dronten en KampenZuid om te stoppen in Zwolle. Daar werd de majesteit ontvangen door burgemeester Meijer en Commissaris van de Koningin BijleveldSchouten. Vier groep8 leerlingen droegen er een gedicht voor waarmee zij een wedstrijd hadden gewonnen. Te voet ging de koningin langs het publiek richting de Nieuwe Buitensociëteit. Foto Sacha Wunderink © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 29-04-2006: Koningin Beatrix heeft de Hanzelijn geopend. De reis begon in de Koninklijke trein in Lelystad. De trein reed via station Dronten en KampenZuid om te stoppen in Zwolle. Daar werd de majesteit ontvangen door burgemeester Meijer en Commissaris van de Koningin BijleveldSchouten. Vier groep8 leerlingen droegen er een gedicht voor waarmee zij een wedstrijd hadden gewonnen. Te voet ging de koningin langs het publiek richting de Nieuwe Buitensociëteit. Daar wachtte Royaltywatcher Ria van Ommen uit Zwolle haar op om twee kaarsen te overhandigen. Eentje is voor Mabel. Foto Sacha Wunderink © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 27-09-2010: Voorzitter Ad van Baal l van het college van bestuur van de PolitieAcademie in Apeldoorn en koningin Beatrix kijken hoe een agent met de openingssleutel op weg is naar de nok van het atrium, het hart van het gebouw. Koningin Beatrix opent de Politie Academie aan de Arnhemseweg. Een medewerker vliegt aan een kabel door het Atrium en geeft de sleutel aan mensen op het dak. foto Cees Baars © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 12-03-2004: Opening Coda, het nieuwe museum van Apeldoorn door koningin Beatrix. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 27-12-2003: Paleis het Loo. Koningin Beatrix bezoekt de expositie Koninklijk dineren. Foto Tom van Dijke © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 12-06-2008: Aankomst koningin Beatrix op Radio Kootwijk voor opening Triennale. Foto Yvonne Pieters © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Volledig scherm 12-06-2008: Rosanne Kiemel uit Apeldoorn geeft een schaar aan koningin Beatrix die op Radio Kootwijk tuin en landschapsevenement Triënnale opende en een sliert klimop doorknipte. Foto Yvonne Pieters © Diverse fotografen, destijds in vaste dienst van de Stentor

Brief van de koningin