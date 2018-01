Ex-lieveling Bram Moszkowicz te koop in Ommen

Moszkowicz liet in interviews vaak doorschemeren een groot fan te zijn van het Engelse merk Aston Martin. Hij liet ook geen gelegenheid voorbijgaan om zijn liefde voor het merk op tv te tonen.

Handtekening

Tot zijn verbazing kwam Edward Dunnewind van het gelijknamige autobedrijf erachter dat de bolide vroeger eigendom was geweest van Bram Moszkowicz. ,,Op de eigendomspapieren staat zijn handtekening." Om precies te zijn, gaat het om een Aston Martin DB9, 5.9 V12, touchtronic met ongeveer 130.000 kilometer op de teller. De auto snelt, door 450 pk, in 5,10 seconde naar de 100 kilometer per uur. Voor de echte snelheidsduivels: met het racemonster kan een topsnelheid van 300 kilometer per uur gehaald worden.

Exclusief

Edward Dunnewind wordt nog niet platgebeld voor het pareltje van de ex-strafpleiter en voormalig topjurist. ,,Het is een exclusieve auto en hiervoor moet je echt de tijd nemen. Deze auto is niet voor iedereen weggelegd." De wagen is niet voor een prikkie op te halen. Het autobedrijf heeft een vraagprijs van 54.000 euro voor de sportwagen. De nieuwprijs van deze auto ligt op 119.500 euro.

Nu in BMW