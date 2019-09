Explosievendienst onderzoekt hele nacht achtervolgde Audi op A28

Explosief materiaal

De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Een signalement heeft de politie niet. ,,We weten niet of het een man of vrouw is. We zagen de bestuurder het weiland in rennen. We hopen sporen te vinden in de auto die ons naar iemand kan brengen’’, aldus Marloes Ballast, woordvoerster Politie Oost-Nederland. ,,In het voertuig werd mogelijk explosief materiaal gevonden. De spullen zijn in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om explosieven gaat.‘’